Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:30, 18 декабря 2024Из жизни

Невиновная провела 16 лет в тюрьме и отсудила у полиции 3,5 миллиарда рублей

Невиновная жительница США отсидела 16 лет и отсудила у полиции $34 миллиона
Никита Савин
Никита Савин

Фото: mb-photoarts / Freepik

В США невиновная жительница штата Невада провела 16 лет в тюрьме по вине следователей и сумела отсудить у полиции 34 миллиона долларов (3,5 миллиарда рублей). Об этом пишет The Washington Post.

Кирстин Блейз Лобато арестовали в Лас-Вегасе в 2001 году и обвинили в смерти бездомного, найденного с ножевыми ранениями. Тогда ей было 18 лет. Дело вели детективы Томас Тоусен и Джеймс Ларошел. Вскоре они объявили, что Лобато во всем созналась на допросе.

По словам адвокатов девушки, ей не рассказали, что допрашивают по делу бездомного. Она думала, что речь идет о том, как несколько месяцев назад она с помощью ножа отбилась от насильника. Против Лобато не было никаких улик, более того, у нее было алиби на момент нападения на бездомного. Однако мнимое признание и слова детективов для суда оказались весомее, и в 2006 году ее осудили на срок от 40 до 100 лет.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021

В деле нападения насильника на Лобато и деле бездомного были пересечения. Последнего нашли с ножевыми ранами и отсеченными половыми органами. Лобато рассказала, что ударила напавшего на нее мужчину ножом «ниже пояса», после чего он убежал. Однако Тоусен и Ларошел намеренно смешали факты первого дела с показаниями девушки.

Лобато признали невиновной и выпустили на свободу по результатам судебно-медицинской экспертизы только в 2017 году. Она сразу же подала иски против Тоусена и Ларошела, а также против полицейского управления Лас-Вегаса.

В четверг, 12 декабря, суд присяжных встал на сторону Лобато и обязал полицию Лас-Вегаса выплатить ей 34 миллиона долларов. Тоусен и Ларошел, которые давно находятся на пенсии, должны будут заплатить ей по 10 тысяч долларов.

«Я понятия не имею, как будет выглядеть моя дальнейшая жизнь. Все, что я знаю — это мое прошлое, и оно было так себе», — сказала Лобато после суда.

Ранее сообщалось, что в Японии прокурор принес личные извинения невиновному 88-летнему мужчине, приговоренному к казни 56 лет назад. В 1968 году бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату признали виновным в расправе над боссом, его женой и двумя их детьми.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о возможном взломе «Радиостанции Судного дня»

      Сальдо заявил о недопустимости размена Донбасса и Новороссии

      Малышева раскрыла способ стать царицей на новогоднем корпоративе

      В США рассказали о способном завершить конфликт на Украине звонке

      Невиновная провела 16 лет в тюрьме и отсудила у полиции 3,5 миллиарда рублей

      В России оценили изменение настроя поляков в отношении конфликта на Украине

      Учительница несколько раз занялась сексом со школьником и ушла от ответственности

      Женщинам дали советы для повышения фертильности

      Более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей территорий

      На Украине начали изучать возможность проведения электронного голосования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше