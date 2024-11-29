Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:21, 29 ноября 2024Из жизни

Прокурор извинился перед 56 лет ожидавшим казни невиновным мужчиной

В Японии прокурор извинился перед 56 лет ожидавшим казни невиновным
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: KYODO / Pool / Reuters

В Японии прокурор принес личные извинения невиновному 88-летнему мужчине, приговоренному к казни 56 лет назад. Об этом сообщает Japan Today.

В 1968 году бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату объявили виновным в расправе над боссом, его женой и двумя их детьми. Тогда мужчина признался в преступлении, и его отправили в камеру для смертников. Он провел в ней 46 лет, каждый день ожидая казни, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году. В 2014 году Хакамату выпустили на свободу. Суд в городе Сидзуока доказал, что его ДНК не совпадает с образцами преступника, собранными на месте происшествия. Однако позднее суд в Токио отменил это решение. С тех пор Хакамада жил под опекой сестры из-за ухудшившегося психического и физического состояния. Все эти годы она добивалась для брата оправдательного приговора.

Лишь в 2023 году дело передали в Верховный суд Японии, и через год он постановил, что улики, доказывающие вину Хакаматы, были сфабрикованы, а его признание было сделано под давлением полицейских. В среду, 27 ноября, главный прокурор центральной Японии Хидео Ямада лично извинился перед 88-летним Хакаматой. «Я глубоко сожалею, что вы долгое время находились в неопределенном правовом статусе», — сказал Хидео Ямада. Он также поклонился старику и добавил, что «принял оправдательный приговор и не считает господина Хакамату виновным».

Материалы по теме:
Мордастый, на выход! Бывший гаишник изнасиловал 27 женщин, немного посидел и вышел
Мордастый, на выход!Бывший гаишник изнасиловал 27 женщин, немного посидел и вышел
13 марта 2018
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь» Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь»Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
22 мая 2018

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас суд признал невиновной 55-летнюю Мелиссу Лусио, которую 16 лет назад приговорили к казни. Ее подозревали в расправе над маленькой дочерью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Круизный лайнер с туристами застрял в Антарктике. Россияне объявили голодовку, китайцы собрались устроить бунт

      Объем нелегальных сигарет в России вырос в десять раз

      В России сравнили дисквалификации экс-первой ракетки мира и Валиевой за допинг

      Неизвестный счастливчик выиграл 24 миллиарда рублей в лотерею

      47-летняя Наталия Орейро похвасталась фигурой в полупрозрачном платье

      Маск поддержал просьбу конгрессменов США о помиловании Ассанжа

      В России сотрудницы столовой станцевали с мясом на рабочем месте и попали на видео

      Российский саночник-чемпион рассказал о необходимости тренировок за рубежом

      Белоусов раскрыл значение договора о стратегическом партнерстве России и КНДР

      Редкую неизлечимую болезнь у восьмилетнего мальчика заметили во время зарядки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше