Прокурор извинился перед 56 лет ожидавшим казни невиновным мужчиной

В Японии прокурор извинился перед 56 лет ожидавшим казни невиновным

В Японии прокурор принес личные извинения невиновному 88-летнему мужчине, приговоренному к казни 56 лет назад. Об этом сообщает Japan Today.

В 1968 году бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату объявили виновным в расправе над боссом, его женой и двумя их детьми. Тогда мужчина признался в преступлении, и его отправили в камеру для смертников. Он провел в ней 46 лет, каждый день ожидая казни, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году. В 2014 году Хакамату выпустили на свободу. Суд в городе Сидзуока доказал, что его ДНК не совпадает с образцами преступника, собранными на месте происшествия. Однако позднее суд в Токио отменил это решение. С тех пор Хакамада жил под опекой сестры из-за ухудшившегося психического и физического состояния. Все эти годы она добивалась для брата оправдательного приговора.

Лишь в 2023 году дело передали в Верховный суд Японии, и через год он постановил, что улики, доказывающие вину Хакаматы, были сфабрикованы, а его признание было сделано под давлением полицейских. В среду, 27 ноября, главный прокурор центральной Японии Хидео Ямада лично извинился перед 88-летним Хакаматой. «Я глубоко сожалею, что вы долгое время находились в неопределенном правовом статусе», — сказал Хидео Ямада. Он также поклонился старику и добавил, что «принял оправдательный приговор и не считает господина Хакамату виновным».

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас суд признал невиновной 55-летнюю Мелиссу Лусио, которую 16 лет назад приговорили к казни. Ее подозревали в расправе над маленькой дочерью.