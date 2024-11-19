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21:10, 19 ноября 2024Из жизни

Приговоренную к казни женщину признали невиновной спустя 16 лет

В США суд признал невиновной женщину, 16 лет назад приговоренную к казни
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Texas state Rep. Jeff Leach / AP

В американском штате Техас суд признал невиновной 55-летнюю Мелиссу Лусио, которую 16 лет назад приговорили к казни. Об этом сообщает издание Washington Post.

В 2007 году двухлетнюю дочь Лусио доставили в больницу с ушибами и переломом руки. Девочка не дышала. Врачи не смогли ее спасти. Лусио утверждала, что ее дочь упала с лестницы. Сотрудники правоохранительных органов подозревали, что женщина избивала девочку. После многочасового допроса она признала вину, но затем отказалась от своих слов.

Адвокаты Лусио много лет доказывали, что Лусио невиновна, а в основе приговора лежат ложные показания и экспертиза, которая, как выяснилось позднее, использовала ненаучные методы.

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Окружной судья Артуро Нельсон, повторно рассматривавший дело Лусио, пришел к выводу, что сторона обвинения сознательно скрывала улики, которые подтверждали, что девочка упала с лестницы. Он признал женщину невиновной и рекомендовал отменить приговор.

Решение об отмене приговора должно быть принято Апелляционным судом по уголовным делам штата Техас. Если это произойдет, Лусио сможет выйти на свободу.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Японии оправдал 88-летнего мужчину, приговоренного к высшей мере наказания 56 лет назад. Выяснилось, что улики, якобы доказывающие вину пострадавшего, были сфабрикованы, а его признание было сделано под давлением полицейских.

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