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20:01, 27 декабря 2024Из жизни

Мужчину прилюдно избили палками за попытку уединиться с женщиной

Жителя Малайзии приговорили к избиению палками за попытку уединиться с женщиной
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Mohd Affendi Awang / Reuters

Жителя малайзийского султаната Тренгану прилюдно избили палками за преступление «халват», предусмотренное шариатом. Об этом сообщает Reuters.

42-летнего строителя Мохда Аффенди Аванга уличили в попытке уединиться с женщиной, которая не была его близкой родственницей. Месяц назад он признал вину. Это уже третий раз, когда его наказывают за «халват».

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Мужчину приговорили к шести ударам палкой и штрафу. Приговор был приведен в исполнение в мечети. Избиение, за которым наблюдали 90 человек, продолжалось две минуты.

Ранее сообщалось, что в Тренгану арестовали 20-летнего мужчину, которого застали в постели с двумя женщинами. Он утверждал, что ему пришлось забраться туда из-за напугавших его ящериц.

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