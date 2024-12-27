Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:21, 27 декабря 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о росте дезертирства

«Страна.ua»: на Украине выросло количество дезертирств после легализации СОЧ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На Украине стало значительно больше дезертиров после принятия закона о «легализации» первого самовольного оставления части (СОЧ). Об этом заявил военный психолог Андрей Козинчук, передает издание «Страна.ua».

По его данным, военные пока не возвращаются в части, так как этот закон позволяет им так поступать. Издание напоминает, что у военных есть время до 1 января вернуться из СОЧ без наказания.

Ранее в Верховной Раде рассказали о дезертирстве бойцов новых бригад Вооруженных сил Украины за границей. Сообщается, что в таких случаях Государственное бюро расследований Украины заводит уголовное дело по факту дезертирства и направляет запрос о международном розыске в Интерпол.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков

      В Китае назвали фатальный недостаток электрокаров Tesla

      В Кремле отказались давать преждевременные оценки авиакатастрофе в Казахстане

      Правящая партия Южной Кореи подала иск из-за очередного импичмента

      Военные Армии России уничтожили более 10 украинских FPV-дронов за минуту

      В российском регионе разрешили рассказывающий о вине жертв изнасилования учебник ОБЖ

      Мужчина «воскресил» кота с помощью искусственного интеллекта на Рождество

      Появились новые подробности о боях в Курской области

      Боец СВО десять дней притворялся мертвым ради выхода из окружения под Курском

      У генсека НАТО поинтересовались ходом расследования диверсии на «Северных потоках»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше