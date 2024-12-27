На Украине рассказали о росте дезертирства

«Страна.ua»: на Украине выросло количество дезертирств после легализации СОЧ

На Украине стало значительно больше дезертиров после принятия закона о «легализации» первого самовольного оставления части (СОЧ). Об этом заявил военный психолог Андрей Козинчук, передает издание «Страна.ua».

По его данным, военные пока не возвращаются в части, так как этот закон позволяет им так поступать. Издание напоминает, что у военных есть время до 1 января вернуться из СОЧ без наказания.

Ранее в Верховной Раде рассказали о дезертирстве бойцов новых бригад Вооруженных сил Украины за границей. Сообщается, что в таких случаях Государственное бюро расследований Украины заводит уголовное дело по факту дезертирства и направляет запрос о международном розыске в Интерпол.

