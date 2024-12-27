Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:00, 28 декабря 2024Забота о себе

Врач назвал самый «коварный» алкогольный напиток за новогодним столом

Врач Гострый назвал игристое вино самым коварным напитком за новогодним столом
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom  

Самый «коварный» алкоголь за новогодним столом — это вина, в том числе и особенно игристые, сообщил врач общей практики, основатель и руководитель Института интегральной превентивной и антивозрастной медицины PreventAge Андрей Гострый. Нежелательное для употребления на праздниках спиртное он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Несмотря на то, что в пересчете на чистый спирт вина за один вечер человек может выпить значительно меньше, чем крепкого алкоголя, утренние последствия от вина и шампанского часто бывают гораздо более драматичные, чем после употребления крепкого алкоголя

Андрей Гострыйврач

«В чем же причина этого явления? Эти напитки содержат побочные продукты грибковой ферментации, которые могут в том числе обладать токсическими эффектами. Похмельный эффект вин связан с их нейротоксическими эффектами, то есть их токсичностью для нервной ткани, а, значит, и головного мозга», — поделился медик.

В случае с игристыми винами, по его словам, ситуацию усугубляет то, что этот напиток с газами, а пузырьки ускоряют не только всасывание алкоголя, но и вышеописанных токсинов.

Материалы по теме:
Как приготовить сбитень в домашних условиях: лучшие рецепты старинного русского напитка
Как приготовить сбитень в домашних условиях:лучшие рецепты старинного русского напитка
23 декабря 2024
Лучшие новогодние комедии: топ-20 фильмов для праздничного настроения
Лучшие новогодние комедии:топ-20 фильмов для праздничного настроения
26 декабря 2024

К категории проблемного алкоголя специалист также отнес пиво, так как оно может нарушать переваривание углеводов, вызывая бродильную диспепсию, основными признаками которой считаются изжога и метеоризм.

«Конечно, употребление любых алкогольных напитков в избыточных количествах будет иметь негативные последствия для организма. В случае же умеренного употребления, системы детоксикации организма справляются, и на утро, скорее всего, человек особых последствий вечеринки не ощутит», — заключил Гострый.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова предупредила о том, что от похмелья не существует универсального средства, и назвала способы, которые помогают облегчить его симптомы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Словакия пригрозила лишить Украину энергопоставок. В каком случае Братислава пойдет на такой шаг?

      В США предложили необычную идею о ядерном оружии и России

      Над российским регионом за ночь уничтожили 17 беспилотников

      Врач назвал самый «коварный» алкогольный напиток за новогодним столом

      Мужчина раскрыл правду о брате его невесте и разрушил их отношения

      В американской тюрьме 13 охранников и медработник избили заключенного до смерти

      ВСУ пытались атаковать машиностроительный завод в ДНР

      Посол рассказал о планах НАТО по завершению конфликта на Украине

      Россиянка описала завтрак в США фразой «битва за выживание организма»

      Оценены последствия для Украины от одного непопулярного решения Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше