Врач назвал самый «коварный» алкогольный напиток за новогодним столом

Врач Гострый назвал игристое вино самым коварным напитком за новогодним столом

Самый «коварный» алкоголь за новогодним столом — это вина, в том числе и особенно игристые, сообщил врач общей практики, основатель и руководитель Института интегральной превентивной и антивозрастной медицины PreventAge Андрей Гострый. Нежелательное для употребления на праздниках спиртное он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Несмотря на то, что в пересчете на чистый спирт вина за один вечер человек может выпить значительно меньше, чем крепкого алкоголя, утренние последствия от вина и шампанского часто бывают гораздо более драматичные, чем после употребления крепкого алкоголя Андрей Гострый врач

«В чем же причина этого явления? Эти напитки содержат побочные продукты грибковой ферментации, которые могут в том числе обладать токсическими эффектами. Похмельный эффект вин связан с их нейротоксическими эффектами, то есть их токсичностью для нервной ткани, а, значит, и головного мозга», — поделился медик.

В случае с игристыми винами, по его словам, ситуацию усугубляет то, что этот напиток с газами, а пузырьки ускоряют не только всасывание алкоголя, но и вышеописанных токсинов.

К категории проблемного алкоголя специалист также отнес пиво, так как оно может нарушать переваривание углеводов, вызывая бродильную диспепсию, основными признаками которой считаются изжога и метеоризм.

«Конечно, употребление любых алкогольных напитков в избыточных количествах будет иметь негативные последствия для организма. В случае же умеренного употребления, системы детоксикации организма справляются, и на утро, скорее всего, человек особых последствий вечеринки не ощутит», — заключил Гострый.

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