Врач назвала способы избежать новогоднего похмелья

Эндокринолог Казачкова: при похмелье нужны вода и легкий завтрак

Алкоголь вызывает обезвоживание, нарушает электролитный баланс, провоцирует воспаление в желудочно-кишечном тракте и негативно влияет на печень, предупредила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. Способы избежать новогоднего похмелья или облегчить его она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Универсального средства от похмелья не существует, предупредила Казачкова. Однако, чтобы перенести его легче, она порекомендовала с утра в первую очередь восстановить водный баланс: пить много воды, травяной чай, спортивные напитки с электролитами или слабогазированную минеральную воду.

Кроме того, человеку при похмелье нужен легкий завтрак, продолжила врач. «Отдайте предпочтение углеводам — тосту с джемом или овсянке. Они помогут стабилизировать уровень сахара в крови», — объяснила она.

Перед тем как лечь спать после употребления спиртного, она посоветовала принять абсорбент, чтобы утром было легче, и повторить прием утром. Кроме того, Казачкова порекомендовала принимать янтарную кислоту — она снижает токсическое действие ацетальдегида, главного виновника похмелья. Наконец, она напомнила о препаратах ферментов поджелудочной железы, которые облегчат проявления тяжести в животе и помогут легче пережить похмелье.

Врач подчеркнула, что эти методы лишь облегчают симптомы, а единственный способ избежать похмелья — не злоупотреблять алкоголем и помнить, что регулярное употребление спиртного даже в небольших количествах может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Ранее эксперт в области химии вина, профессор кафедры виноградарства и энологии Калифорнийского университета в Дейвисе Эндрю Уотерхаус назвал алкоголь, вызывающий самое сильное похмелье. По его словам, хуже всего себя человек чувствует после употребления качественных красных вин.