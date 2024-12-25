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12:27, 25 декабря 2024Забота о себе

Назван провоцирующий самое сильное похмелье алкоголь

Эксперт Уотерхаус: самое сильное похмелье вызывают хорошие красные вина
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vincenzo Landino / Unsplash

Самое сильное похмелье вызывают хорошие красные вина, заявил эксперт в области в области химии вина, профессор кафедры виноградарства и энологии Калифорнийского университета в Дейвисе Эндрю Уотерхаус. Его слова приводит издание The Conversation.

Уотерхаус объяснил, что сильные головные боли, тошнота и плохое самочувствие наутро после употребления красного вина обусловлены тем, что в этом напитке содержится большое количество вещества под названием кверцетин, препятствующего расщеплению алкоголя в организме.

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Эксперт отметил, что в хорошем красном вине содержится большое количество кверцетина, потому что при его производстве, в отличие от белого вина, виноград используется целиком, включая кожуру и косточки. При этом, по словам Уотерхауса, в недорогом красном вине кверцетина не так много, потому что более дешевые сорта винограда выращиваются на лозах, растущих под навесом из листьев и, следовательно, меньше находятся на солнце.

Ранее врач-дерматолог, дерматовенеролог Наталья Михайлова раскрыла еще одну опасность алкоголя. По ее словам, спиртные напитки могут вызвать обострение хронического дерматоза, розацеа и других проблем с кожей.

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