Раскрыта еще одна опасность алкоголя

Дерматовенеролог Михайлова: алкоголь провоцирует обострение дерматоза и розацеа

Спиртные напитки могут вызвать обострение хронического дерматоза, розацеа и других проблем с кожей, предупредила врач-дерматолог, дерматовенеролог Наталья Михайлова. Еще одну опасность алкоголя она раскрыла RT.

Развитие кожных заболеваний из-за спиртных напитков Михайлова объяснила тем, что в момент их употребления происходит сильный выброс в кровь гормона стресса кортизола, который и запускает приводящие к таким последствиям процессы. «Высокие концентрации кортизола в крови приводят к усилению аппетита и активации созревания жировых клеток — адипоцитов, дряблости и потери упругости кожи и мышц, выпадению волос, повышению чувствительности кожи, а также способствуют ломкости костей», — предупредила эксперт.

Также, по словам Михайловой, алкоголь провоцирует скачки сахара в крови и обезвоживание, из-за чего в организме начинается воспалительный процесс и разрушается строительный белок клеток — коллаген. При этом из-за употребления спиртных напитков стенки сосудов значительно расширяются, вследствие чего дерма краснеет и начинает зудеть, а проявления купероза становятся более заметными.

Михайлова подчеркнула, что в некоторых случаях даже один бокал вина может спровоцировать обострение хронического дерматита или розацеа.

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