Врач назвала способы профилактики пигментных пятен

Дерматолог Ходневич: пигментные пятна могут появиться из-за порезов и ожогов

Дерматовенеролог, дерматолог и косметолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Яна Ходневич рассказала, по каким причинам на лице и теле могут появиться пигментные пятна. Эти факторы, а также способы профилактики гиперпигментации врач перечислила «Ленте.ру».

Ходневич объяснила, пигментация — это процесс, при котором клетки меланоциты вырабатывают большое количество меланина — специального вещества, защищающего кожу. Чаще всего выработка меланина происходит в ответ на воздействие ультрафиолета, но солнечные лучи — не единственная причина пигментных пятен, предупредила врач.

По словам Ходневич, появление пигментных пятен может быть спровоцировано травмами — ссадинами, порезами, ожогами разного происхождения, акне. Еще одной причиной дерматолог назвала гормональные изменения, например, во время беременности и лактации, при приеме гормонозаместительной терапии и оральных контрацептивов.

Также пигментные пятна могут указывать на заболевания внутренних органов: нарушения в работе ЖКТ, печени, желчного пузыря Яна Ходневич дерматовенеролог, дерматолог и косметолог

Чтобы предотвратить появление пигментных пятен, врач посоветовала устранить причину, по которой меланоциты стали вырабатывать больше меланина. Также, по ее словам, надо всегда защищаться от ультрафиолета. В городе она посоветовала использовать солнцезащитные средства с SPF 20-30, а во время отдыха на море или жизни в странах с жарким климатом — SPF 50+.

Кроме этого, для профилактики гиперпигментации полезно использовать сыворотки, контролирующие выработку меланина. В состав таких средств входят ретинол, витамин С и растворы кислот, добавила врач.

Ранее пластический хирург Алексей Игнатенко назвал провоцирующие старение неочевидные факторы. По его словам, старение лица в первую очередь становится заметным при изменениях внешнего вида кожи. С возрастом она становится менее эластичной, может покрываться пигментными пятнами.