Ночной поджог бара россиянином попал на видео

В Черкесске задержали мужчину, устроившего ночью поджог бара

В Черкесске задержали мужчину, поджегшего ночью бар. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк и опубликовала оперативное видео.

На кадрах видно, как мужчина заходит в бар с пластиковой бутылкой и начинает обливать барную стойку легковоспламеняющейся жидкостью. Затем поджигает и вместе с продавщицей выбегает на улицу. Огонь быстро распространяется по помещению.

По данным ведомства, ущерб от пожара составил более 2,5 миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность преступника и задержали его. В ходе допроса подозреваемый заявил, что устроил поджог из-за личной неприязни к владельцу.

Ему предъявлено обвинение по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

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