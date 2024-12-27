Россиянин облил бензином строящийся храм

В Петербурге судимый безработный облил бензином строящийся храм

В Санкт-Петербурге неоднократно судимый безработный облил бензином строящийся храм на проспекте Художников, передает 78.ru.

По данным телеканала, 58-летний россиянин пришел на стройку и начала возмущаться качеством работ, после чего вылил внутри помещения храма жидкость White Spirit.

При этом произвести поджог мужчина не пытался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Выяснилось, что подозреваемый в прошлом уже имел проблемы с законом.

Ранее стало известно, что суд в Твери заключил под стражу 26-летнего местного жителя, который подозревается в поджоге почтового отделения. Сумму ущерба от действий россиянина в учреждении назвали значительной.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.