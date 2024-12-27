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08:51, 27 декабря 2024Силовые структуры

Подозреваемого в поджоге почты россиянина заключили под стражу

Суд в Твери арестовал мужчину, подозреваемого в поджоге отделения почты
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Твери заключил под стражу 26-летнего местного жителя, который подозревается в поджоге почтового отделения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Тверской области.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Предварительно, сумма ущерба оценивается как значительная.

В ведомстве отметили, что в течение последних дней зафиксирована массовая волна воздействия на жителей региона. Злоумышленники принуждают жертв к уничтожению или повреждению объектов различной ведомственной принадлежности.

Ранее в Сызрани 43-летний мужчина запустил фейерверк в отделении банка на Советской улице. Силовики оперативно задержали злоумышленника — предварительно, он был обманут телефонными мошенниками.

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