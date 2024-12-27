Перечислены запрещенные для детей новогодние блюда

Педиатр Малыгина: дошкольникам нельзя давать красную икру и соленую рыбу

Не все новогодние блюда безопасны для детей, предупредила педиатр Евгения Малыгина. Запрещенные для детей праздничные угощения она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь она порекомендовала не давать детям младше трех-пяти лет красную и черную икру. «Это сырой продукт, который не исключает наличие паразитов. Также он может вызвать аллергию», — предупредила Малыгина. Кроме того, она призвала исключить из праздничного меню дошкольников слабосильную и соленую рыбу.

Из-за риска заражения ботулизмом Малыгина порекомендовала не угощать дошкольников домашними заготовками, в частности консервированными огурцами, помидорами и грибами. Детям также категорически запрещено употреблять дичь, добытую самостоятельно, поскольку это мясо, не прошедшее контроль, и блюда из него грозят паразитарными инвазиями, продолжила педиатр. А детям до года нельзя давать мед и из-за риска заражения ботулизмом и из-за возможного развития аллергической реакции.

Педиатр также призвала не экспериментировать с разнообразием блюд, предложенных ребенку в новогоднюю ночь, поскольку переварить их без последствий ему будет сложно.

Ранее клинический нутрициолог Дарья Русанова назвала россиянам самые вредные новогодние закуски. К ним врач отнесла колбасы, имитированную икру, а также многочисленные «намазки» из супермаркетов: паштеты, риеты, консервы.