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18:04, 27 декабря 2024Забота о себе

Перечислены запрещенные для детей новогодние блюда

Педиатр Малыгина: дошкольникам нельзя давать красную икру и соленую рыбу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: lifeforstock / Freepik

Не все новогодние блюда безопасны для детей, предупредила педиатр Евгения Малыгина. Запрещенные для детей праздничные угощения она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь она порекомендовала не давать детям младше трех-пяти лет красную и черную икру. «Это сырой продукт, который не исключает наличие паразитов. Также он может вызвать аллергию», — предупредила Малыгина. Кроме того, она призвала исключить из праздничного меню дошкольников слабосильную и соленую рыбу.

Из-за риска заражения ботулизмом Малыгина порекомендовала не угощать дошкольников домашними заготовками, в частности консервированными огурцами, помидорами и грибами. Детям также категорически запрещено употреблять дичь, добытую самостоятельно, поскольку это мясо, не прошедшее контроль, и блюда из него грозят паразитарными инвазиями, продолжила педиатр. А детям до года нельзя давать мед и из-за риска заражения ботулизмом и из-за возможного развития аллергической реакции.

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Педиатр также призвала не экспериментировать с разнообразием блюд, предложенных ребенку в новогоднюю ночь, поскольку переварить их без последствий ему будет сложно.

Ранее клинический нутрициолог Дарья Русанова назвала россиянам самые вредные новогодние закуски. К ним врач отнесла колбасы, имитированную икру, а также многочисленные «намазки» из супермаркетов: паштеты, риеты, консервы.

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