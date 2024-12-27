Переводивший деньги ВСУ пенсионер предстанет перед судом в Запорожской области

В Запорожской области перед судом предстанет пенсионер за перевод денег ВСУ

В Запорожской области перед судом предстанет 73-летний местный житель за перевод более 37 тысяч рублей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Пенсионера обвиняют по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По версии следствия, с октября 2023 года по май 2024 года он через мобильное приложение сделал 16 переводов на расчетные счета иностранного банка, которые использовали спецслужбы Украины. Деньги предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области суд вынес приговор жителю за попытку вступить в ряды ВСУ.