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17:50, 27 декабря 2024Силовые структуры

Переводивший деньги ВСУ пенсионер предстанет перед судом в Запорожской области

В Запорожской области перед судом предстанет пенсионер за перевод денег ВСУ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Запорожской области перед судом предстанет 73-летний местный житель за перевод более 37 тысяч рублей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Пенсионера обвиняют по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По версии следствия, с октября 2023 года по май 2024 года он через мобильное приложение сделал 16 переводов на расчетные счета иностранного банка, которые использовали спецслужбы Украины. Деньги предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области суд вынес приговор жителю за попытку вступить в ряды ВСУ.

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