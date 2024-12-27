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11:45, 27 декабря 2024Путешествия

План «Ковер» ввели в аэропорту Грозного

Аэропорт Грозного временно закрыли на вылет и прилет
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Аэропорт Северный в Грозном временно закрыли на вылет и прилет. Об этом генеральный директор авиагавани Альви Шахгириев сообщил агентству «Интерфакс».

«План "Ковер" был объявлен в 5:08 по московскому времени», — уточнил Шахгириев. По его словам, часть рейсов в Чечню задерживается.

Отмечается, что гавань обслуживает рейсы по 17 направлениям в шесть стран. Туда летает «Аэрофлот», S7, Utair, Uzbekistan Airways, Centrum air и другие компании.

Утром 27 декабря временно не работали аэропорты Казани, Сочи, Астрахани и Волгограда. Эти гавани уже сняли ограничения.

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