В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Гавань открылась на вылет и прилет с 10:00 по московскому времени.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских», — уточнил Кореняко.
Ранее сообщалось, что летевший в Казань пассажирский самолет сел в другом месте. Из-за закрытия гавани рейс из Красноярска ушел на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске.
Утром 27 декабря план «Ковер» также вводили в Сочи, Астрахани и Волгограде. Сейчас эти аэропорты работают штатно.