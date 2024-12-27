В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Казани сняли ограничения на полеты с 10:00

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Гавань открылась на вылет и прилет с 10:00 по московскому времени.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских», — уточнил Кореняко.

Ранее сообщалось, что летевший в Казань пассажирский самолет сел в другом месте. Из-за закрытия гавани рейс из Красноярска ушел на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске.

Утром 27 декабря план «Ковер» также вводили в Сочи, Астрахани и Волгограде. Сейчас эти аэропорты работают штатно.