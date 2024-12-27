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10:01, 27 декабря 2024Путешествия

Летевший в закрытый из-за атаки БПЛА аэропорт самолет сел в другом месте

Летевший в Казань самолет сел на аэродром Бегишево в Нижнекамске
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет, летевший в аэропорт Казани, сел в другом месте. Об этом сообщил ТАСС.

В пресс-службе авиагавани, ранее закрытой из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уточнили, что рейс прибыл из Красноярска. Из-за ограничений в столице Татарстана его перенаправили на аэродром Бегишево в Нижнекамске.

План «Ковер» ввели в Казани с 6:00 по московскому времени, пока полеты там приостановлены.

Кроме того, тем же утром на вылет и прилет закрывали гавани Сочи, Астрахани и Волгограда, эту информацию подтвердили в Росавиации. Сейчас они работают штатно.

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