Летевший в закрытый из-за атаки БПЛА аэропорт самолет сел в другом месте

Летевший в Казань самолет сел на аэродром Бегишево в Нижнекамске

Пассажирский самолет, летевший в аэропорт Казани, сел в другом месте. Об этом сообщил ТАСС.

В пресс-службе авиагавани, ранее закрытой из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уточнили, что рейс прибыл из Красноярска. Из-за ограничений в столице Татарстана его перенаправили на аэродром Бегишево в Нижнекамске.

План «Ковер» ввели в Казани с 6:00 по московскому времени, пока полеты там приостановлены.

Кроме того, тем же утром на вылет и прилет закрывали гавани Сочи, Астрахани и Волгограда, эту информацию подтвердили в Росавиации. Сейчас они работают штатно.