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08:38, 27 декабря 2024Путешествия

В аэропорту Казани вслед за Сочи приостановили полеты

Представитель Росавиации заявил, что в аэропорту Казани приостановили полеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В аэропорту Казани с 6:00 мск ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

Утром в пятницу, 27 декабря, Артем Кореняко также сообщил, что аэропорт Сочи временно перестал принимать и отправлять авиарейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Он добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

21 декабря в ижевском аэропорту приостановили полеты из-за атаки беспилотников в соседнем регионе. Помимо этого, был введен план «Ковер». Глава региона призвал местных жителей не поддаваться на провокации.

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