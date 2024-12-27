Ограничения на полеты сняли в Сочи и других аэропортах России

Росавиация: ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняли

В аэропорту Сочи и других городов России сняли ограничения на прием и выпуск рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его данным, гавань работает в штатном режиме с 9:15 по московскому времени.

Кореняко подтвердил, что план «Ковер» утром 27 декабря также вводился в Астрахани и Волгограде. С 6:40 мск ограничения на полеты в этих городах сняли.

В то же время пресс-секретарь ведомства опроверг сообщения СМИ о закрытии аэропорта Курумоч в Самаре. Сейчас он работает штатно.

Утром 27 декабря аэропорт Казани также временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения действуют с 6 утра по Москве.