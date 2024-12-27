План «Ковер» ввели в еще нескольких российских аэропортах

План «Ковер» ввели в аэропортах Грозного, Махачкалы и Самары

План «Ковер» ввели в аэропортах Грозного, Махачкалы и Самары. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным источника, еще несколько российских авиагаваней не принимают и не отправляют рейсы. Предварительно, их закрыли из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о временных ограничениях полетов в Казани. Аэропорт закрыли с 6 утра по московскому времени.

Кроме того, утром 27 декабря ограничения вводились в Сочи, Астрахани и Волгограде.