План «Ковер» ввели в еще нескольких российских аэропортах

План «Ковер» ввели в аэропортах Грозного, Махачкалы и Самары. Об этом стало известно изданию Baza.
По данным источника, еще несколько российских авиагаваней не принимают и не отправляют рейсы. Предварительно, их закрыли из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о временных ограничениях полетов в Казани. Аэропорт закрыли с 6 утра по московскому времени.
Кроме того, утром 27 декабря ограничения вводились в Сочи, Астрахани и Волгограде.