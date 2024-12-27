Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:05, 27 декабря 2024Путешествия

План «Ковер» ввели в еще нескольких российских аэропортах

План «Ковер» ввели в аэропортах Грозного, Махачкалы и Самары
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

План «Ковер» ввели в аэропортах Грозного, Махачкалы и Самары. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным источника, еще несколько российских авиагаваней не принимают и не отправляют рейсы. Предварительно, их закрыли из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о временных ограничениях полетов в Казани. Аэропорт закрыли с 6 утра по московскому времени.

Кроме того, утром 27 декабря ограничения вводились в Сочи, Астрахани и Волгограде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Посол назвал последствие применения Россией «Орешника»

      57-летняя Елена Воробей снялась в латексном наряде с глубоким декольте

      План «Ковер» ввели в еще нескольких российских аэропортах

      Женщина описала эмоции от нападения стада коров фразой «вот и все, так я и умру»

      В России признали сложность с инвестициями из дружественных стран

      Раскрыты четыре новые схемы мошенников перед Новым годом

      Пользователи Windows остались без патчей безопасности

      Рогов рассказал о зачистке плацдарма ВСУ под Курахово

      Венгерский политолог рассказал о беспомощности Евросоюза в экономике

      Фигуранта дела о пытках в саратовской туберкулезной больнице нашли мертвым в СИЗО. Кто он и что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше