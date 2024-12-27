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13:58, 27 декабря 2024Россия

Под Москвой школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей для бойцов СВО

В Балашихе школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

В подмосковном городе Балашиха девятиклассниц из школы №1 привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей после основных уроков. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, девочек с двумя пересадками повезли в фонд «Защита». Там школьницы захотели сделать для бойцов специальной военной операции (СВО) новогодний подарок своими руками.

Двухчасовой мастер-класс состоялся по просьбе одного из педагогов. В образовательном учреждении пояснили, что девятиклассницы понимают, что изготовление свечей — «не какое-то хобби или увлечение, а помощь Родине».

Руководство допустило, что изготавливать окопные свечи и маскировочные сети в скором времени начнут и в стенах школы.

«Хотим, чтобы для учеников нашей школы это стало нормой. Планируем создать в каждом классе ответственный волонтерский отряд, сделать график таких мероприятий», — пояснила заместитель директора по воспитательной работе.

Ранее сообщалось, что в Псковской области отличникам предложили вручать тетради с портретами павших военнослужащих на Украине.

ЖЗЛ
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