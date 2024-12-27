Подозреваемый в создании VIP-камеры для чиновника сотрудник ФСИН предстанет перед судом

Под Саратовом будут судить сотрудника ФСИН, подозреваемого в создании VIP-камеры

В Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в создании VIP-камеры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 160 («Присвоение чужого имущества») УК РФ. По данным следствия, с августа по сентябрь сотрудник ФСИН дал возможность осужденному за коррупцию жить в отдельном от других заключенных помещении, а также использовать запрещенные предметы. По данным «Российской газеты», речь идет о современном телевизоре и Wi-Fi, также осужденный носил обычную одежду и не работал. VIP-арестантом же был экс-глава Энгельсского района.

Противоправные действия сотрудника ФСИН выявили ФСБ и прокуратура.

Ранее сообщалось, что в ростовском СИЗО сотрудник за деньги приводил женщин в мужские камеры.

