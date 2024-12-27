Польша передала МВД Украины непригодные к эксплуатации вертолеты

Польша передала Министерству внутренних дел (МВД) Украины непригодные к эксплуатации вертолеты Ми-8 и Bell 412-HP, которые можно использовать только как запчасти для других единиц техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«Получается, что, отдавая некондиционную технику, Варшава не только избавится от хлама, но получит хорошую компенсацию от Евросоюза. Украинские коррумпированные чиновники наверняка получат от Польши свои дивиденды, еще больше загоняя "незалежную" в пропасть», — отметили собеседники.

Авторы материала также уточнили, что вертолеты Bell 412-HP были приняты на вооружение польских вооруженных сил в 1993 году, а затем, в 2011-м, переданы варшавской полиции. Однако они находились в ангаре из-за негодности к службе.

19 декабря замглавы министерства обороны страны Павел Залевский заявил, что Польша исчерпала почти все свои возможности военной помощи Украине. Кроме того, он опроверг сообщения о том, что Варшава может в ближайшее время передать Украине запрошенные ранее истребители МиГ-29. О невозможности передать данную технику также говорил и премьер-министр страны Дональд Туск.