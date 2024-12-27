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13:32, 27 декабря 2024Россия

Появились новые подробности о боях в Курской области

Минобороны: российские войска ударили по 14 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 14 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности о ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

Бои проходили в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Новая Сорочина, Николаево-Дарьино, Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Никольский, Свердликово.

За прошедшие сутки противник потерял более 600 бойцов. Потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область достигли 44 570 военнослужащих.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины начали пешком передвигаться по Курской области, так как российские военные уничтожают их технику. Солдат противника, в частности, выбивает подразделение «Анвар».

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