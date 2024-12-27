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15:58, 27 декабря 2024Мир

Позицию властей Сирии по военным базам России раскрыли

Новые власти Сирии не хотят разрывать соглашение с Россией о военных базах
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Новые власти Сирии не хотят разрывать соглашение с Россией о военных базах в провинции Латакия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Переговоры сосредоточены на том, чтобы военные действия и смена режима не считались форс-мажором и основанием для расторжения договоров о долгосрочной аренде объектов в провинциях Тартус и Латакия. До окончания переговоров сирийская сторона не намерена расторгать соглашения», — рассказал источник.

Собеседник также частично раскрыл детали обсуждаемой сделки между Москвой и Дамаском. В частности, он указал, что обсуждается численность постоянного российского контингента в регионе, а также согласие с тем, что никакие обстоятельства уровня боевых действий не должны быть предлогом для разрыва договора.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия давно поддерживает контакты с новыми сирийскими властями и обсуждает вопросы безопасности российских граждан на территории арабской республики. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва «заинтересована и готова к диалогу» с Дамаском по другим вопросам как двусторонних отношений, так и по текущей ситуации в регионе Ближнего Востока.

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