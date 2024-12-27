Названы самые необычные извлеченные из канализации после Нового года предметы

«Росводоканал»: из канализации после праздников извлекают мишуру и игрушки

Наиболее распространенная причина засоров канализации в частных домах и городских квартирах — попадание в унитаз неразлагаемых предметов и мусора, сообщил директор по производству в «Росводоканал Липецк» Олег Бесполденов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые необычные предметы, которые были извлечены специалистами компании после новогодних праздников.

По словам эксперта, засоры особенно часто происходят именно в праздники, когда люди в большинстве своем находятся дома, много готовят и опрометчиво выбрасывают еду в унитаз.

Кожура от мандаринов, остатки салатов, жирная пища и другие отходы представляют гораздо большую угрозу для унитаза, чем может показаться. Жир оседает на трубах, а к нему прилипают остатки еды, волосы, бумага и образует плотные мусорные пробки Олег Бесполденов директор по производству в «Росводоканал Липецк»

«Среди необычных предметов, которые наши специалисты извлекали из канализации после праздников, можно назвать мишуру, елочные и мягкие игрушки, ветки. Однако самой частой причиной засоров как в праздники, так и в обычные дни, остается кошачий наполнитель, влажные салфетки из нетканых материалов и другие подобные предметы», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Чтобы избежать проблем с канализацией в праздники, он рекомендовал не выбрасывать остатки еды в унитаз, а использовать для этого мусорное ведро. Также специалист призвал быть осторожными с тем, что смывается в канализацию, и избегать попадания туда неразлагаемых предметов.

Ранее саратовские коммунальщики извлекли из стоков необычную находку. Инцидент произошел на улице Майская. Причиной засора канализационных сетей оказалось колесо самоката.

