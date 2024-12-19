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18:38, 19 декабря 2024Экономика

В канализации российского города обнаружили необычную находку

В Саратове канализацию засорило колесо самоката
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «МУПП «Саратовводоканал»

Саратовские коммунальщики извлекли из стоков необычную находку. О том, что обнаружили сотрудники водоканала, пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел на улице Майская. Причиной засора канализационных сетей оказалось колесо самоката. Подробности его появления в трубопроводе неизвестны. Подобный этому случаю вспомнить сложно, несмотря на то, что забитые канализационные трубы — частая проблема коммунальных служб. Только за последнюю неделю местные коммунальщики устранили 216 канализационных засоров.

Ранее в Улан-Удэ из рабочего колеса насосной станции рабочие выудили электрический чайник. Однако к регулярным засорам приводят более привычные предметы гигиены — выброшенные в унитаз полотенца и синтетические салфетки. Случается находить в трубах и нижнее белье. В канализации мокрые тряпки слипаются, достигая веса 400-600 килограммов. Устав от вечных засоров в трубах, сотрудники Щелковского водоканала даже обратились с мольбой к населению. «Пожалуйста, ради Христа, ради Христа, не кидайте в унитазы не подлежащие этому вещи. Это предназначено только для воды!» — просят они.

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