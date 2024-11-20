Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:25, 20 ноября 2024Экономика

В канализации российского города обнаружили неожиданную находку

В канализационных сетях Улан-Удэ обнаружили электрический чайник
Виктория Клабукова

Фото: Ryan ODee / Unsplash

В Улан-Удэ коммунальщики обнаружили в канализационных сетях неожиданную находку. Что послужило причиной засора, пишет газета «Номер один».

Из рабочего колеса насосной станции «Советская» сотрудники водоканала выудили электрический чайник. Однако большого удивления среди рабочих это не вызвало: для специалистов ресурсоснабжающей компании стали привычны масштабные засоры из-за вороха скопившихся вещей. «За последние несколько лет частота таких случаев увеличилась. Поэтому каждый день на борьбу с засорами выходят дежурить аварийные бригады», — отметили в организации.

Ранее с мольбой к населению обратились сотрудники Щелковского водоканала, уставшие от вечных засоров в трубах. «Пожалуйста, ради Христа, ради Христа, не кидайте в унитазы не подлежащие этому вещи. Это предназначено только для воды!» — просят они. Нередко трубы забиваются из-за выброшенных в унитаз полотенец и синтетических салфеток, случается находить в трубах даже нижнее белье. В канализации мокрые тряпки слипаются, и вес такой массы может достигать 400-600 килограммов. С таким засором справиться вручную невозможно.

Что думаешь? Оцени!
      Это интересно!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков ответил на вопрос о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области

      Полиция Канады увезла обломки НЛО, сбитого истребителем. Что им удалось выяснить?

      Выпущен ПК для запуска Windows 11 в облаке

      Шестикратный чемпион России по футболу вернулся к работе после нападения

      В России одобрили закон о запрете усыновления детей в определенные страны

      В США высказались об использовании Россией ядерного оружия

      В Узбекистане переназначили действующего премьер-министра

      В США заявили об игнорировании Байдена на саммите в Бразилии

      Назван срок начала продаж Lada Aura

      Жена российского миллиардера снялась в прозрачном платье у океана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше