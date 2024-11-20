В канализации российского города обнаружили неожиданную находку

В канализационных сетях Улан-Удэ обнаружили электрический чайник

В Улан-Удэ коммунальщики обнаружили в канализационных сетях неожиданную находку. Что послужило причиной засора, пишет газета «Номер один».

Из рабочего колеса насосной станции «Советская» сотрудники водоканала выудили электрический чайник. Однако большого удивления среди рабочих это не вызвало: для специалистов ресурсоснабжающей компании стали привычны масштабные засоры из-за вороха скопившихся вещей. «За последние несколько лет частота таких случаев увеличилась. Поэтому каждый день на борьбу с засорами выходят дежурить аварийные бригады», — отметили в организации.

Ранее с мольбой к населению обратились сотрудники Щелковского водоканала, уставшие от вечных засоров в трубах. «Пожалуйста, ради Христа, ради Христа, не кидайте в унитазы не подлежащие этому вещи. Это предназначено только для воды!» — просят они. Нередко трубы забиваются из-за выброшенных в унитаз полотенец и синтетических салфеток, случается находить в трубах даже нижнее белье. В канализации мокрые тряпки слипаются, и вес такой массы может достигать 400-600 килограммов. С таким засором справиться вручную невозможно.