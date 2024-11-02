Коммунальщики обратились с мольбой к жителям Подмосковья

Сотрудники Щелковского водоканала умоляют горожан не засорять канализацию

В подмосковном Щелково рабочие водоканала, устав от засоров в трубах, обратились к населению. Эмоциональное послание потребителям они записали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Москва Live».

В ролике сотрудник организации умоляет горожан не спускать в унитаз не предназначенные для этого вещи. «Пожалуйста, ради Христа, ради Христа, не кидайте в унитазы не подлежащие этому вещи туда. Это предназначено только для воды!» — взывает он к благоразумию жителей Щелково. По словам специалиста, в трубах нередко находят полотенца, синтетические салфетки и даже нижнее белье.

Зачастую трубопровод забивается обычными тряпками. Ветошь слипается, и вес такой массы может достигать 400-600 килограммов, объясняется в видеоролике. Справиться с таким засором вручную невозможно — извлечение требует больших мощностей, обычной бригады из двух-трех человек уже не хватает. На записи рабочие устраняют массивный тряпичный засор в насосе очистных сооружений в поселке Большие Жеребцы.

Ранее на видео попали дворники-экстремалы из Санкт-Петербурга. Для очистки снега коммунальщики забрались на крышу балкона. Уверенно ступая по крыше лоджии, они скидывали снежные массы и сбивали сосульки.