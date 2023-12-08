Среда обитания
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17:01, 8 декабря 2023Среда обитания

Дворники в Петербурге убрали снег экстремальным способом и попали на видео

В Петербурге коммунальщики забрались на крышу балкона для очистки снега

В Санкт-Петербурге двое коммунальщиков с лопатами забрались на крышу балкона многоэтажного дома для того, чтобы счистить с нее снег. Видео с дворниками опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видео показано, как двое коммунальщиков идут по крыше лоджии и по примыкающему к ней козырьку, держа в руках лопаты. Они счищают с поверхности снег, а также сбивают с крыши сосульки. Отмечается, что дворники перемещаются на уровне шестого этажа в расположенном на Новоизмайловском проспекте многоквартирного дома.

В Москве в конце октября во время уборки снега коммунальщики случайно разбили стекло автомобиля каршеринга марки «Фольксваген». Машина была припаркована во дворе Пятницкой улицы. На заднюю часть автомобиля упал снег, который дворники счищали с крыши дома. В результате происшествия также оказался помят багажник.

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      Мария Черкасова
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