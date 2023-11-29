В центре Москвы дворники разбили автомобиль каршеринга во время уборки снега

В центре Москвы дворники случайно разбили автомобиль каршеринга в момент уборки снега. Внимание на случившееся обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Об инциденте на Пятницкой улице стало известно вечером в среду, 29 ноября. Снег с крыши здания, которую чистили дворники, упал на заднюю часть припаркованной рядом машины. На записи, сделанной одним из жителей столицы через некоторое время после происшествия, можно увидеть автомобиль марки «Фольксваген», у которого отсутствует заднее стекло и помят багажник.

Ранее в этот же день стало известно, что в районе Алтуфьево на севере Москвы поверх снега уложили газон. На снимках одного из очевидцев произошедшего можно заметить, как на участке возле дороги поверх снега лежит несколько рулонов газонной травы. Информация о причине таких действий при этом не уточняется.