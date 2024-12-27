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14:49, 27 декабря 2024Мир

Премьер Дании запаслась консервами из-за страха перед атакой России

Премьер Дании Фредериксен запаслась консервами из-за страха перед атакой России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассказала, что из-за страха перед возможной атакой со стороны России запаслась консервами, чтобы протянуть три дня. Об этом политик заявила в интервью телерадиокомпании DR.

«Я следую рекомендациям властей, и я считаю, что датчанам следует сделать то же самое», — подчеркнула Фредериксен.

Датское Агентство по чрезвычайным ситуациям посоветовало жителям страны запастись водой и продуктами, лекарствами, наличными средствами, теплой одеждой, предметами личной гигиены, радиоприемником, фонариком, свечками и спичками, а также портативной зарядкой.

Сама Фредериксен, назвавшая Россию угрозой, объяснила, что запасаться нужно не потому, что Данию ждет нападение, а якобы из-за риска кибератаки или гибридной атаки со стороны Москвы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия не угрожает НАТО и не собирается нападать ни на одну из участниц альянса, однако будет противодействовать любым попыткам продвигать свои «шкурные интересы» вблизи российских границ.

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