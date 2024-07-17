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00:22, 17 июля 2024Россия

Медведев заявил об ответе на продвижение «шкурных интересов» НАТО

Медведев: Россия не угрожает НАТО, но ответит на продвижение шкурных интересов
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Москва не угрожает НАТО и не собирается нападать ни на одну из участниц альянса, однако любые его попытки продвигать свои «шкурные интересы» вблизи российских границ будут встречать противодействие. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью «Аргументам и фактам».

При этом, подчеркнул он, чем больше будет таких попыток, «тем жестче станут наши ответы».

«Разлетится ли от этого в клочья вся планета, зависит исключительно от благоразумия "той" стороны. Пока что она его, к сожалению, не проявляет», — сказал Медведев, сравнив поведение лидеров НАТО с «хаотическим танцем нежити, инфернальными трупными плясками перед краем разверзнувшейся перед человечеством адской бездны».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна сделать все, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО закончился исчезновением либо Украины, либо Североатлантического альянса.

По итогам вашингтонского саммита НАТО его участники заявили, что по мере реализации Киевом необходимых реформ альянс продолжит поддерживать его «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей в себя членство в НАТО». Однако альянс «будет в состоянии» пригласить Украину, лишь когда все союзники согласятся с этим.

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      Марина Совина
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