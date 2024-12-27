Премьер Грузии отреагировал на санкции США

Кобахидзе: санкции США против Грузии являются наградой за защиту страны

Санкции США против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили являются наградой за защиту национальных интересов Грузии. Так на санкции отреагировал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Он был де-факто под санкциями, а теперь оказался уже под формальными санкциями. Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны», — сказал он.

Кобахидзе также подчеркнул, что Вашингтон и раньше угрожал Иванишвили санкциями, однако теперь США будет нечем ему угрожать.

Ранее премьер Грузии заявил, что грузинская оппозиция не отказалась от денег из бюджета страны после прошедших парламентских выборов. «Такие шаги будут и в будущем. Дело катится к тому, что они раньше нас войдут в парламент», — подчеркнул грузинский премьер.