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15:03, 27 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции

Кобахидзе: оппозиция в Грузии не отказалась от денег из бюджета после выборов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Грузинская оппозиция не отказалась от денег из бюджета страны после прошедших парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью «Имеди».

«Такие шаги будут и в будущем. Дело катится к тому, что они раньше нас войдут в парламент», — подчеркнул грузинский премьер.

Кобахидзе рассказал о решении оппозиционных партий продолжать получать государственное финансирование после парламентских выборов. Политик прокомментировал заявление Центральной избирательной комиссии Грузии об истечении сроков подачи заявлений об отказе от бюджетных средств. По его словам, три из четырех крупнейших объединений страны, включая партию бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», не выступили против бюджетных средств.

Ранее Кобахидзе понадеялся на добровольный выход президента Грузии Саломе Зурабишвили из резиденции после истечения президентского срока 29 декабря. По его словам, долгом власти должно быть предотвращение преступления, потому он озвучивает предупреждение для Зурабишвили.

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