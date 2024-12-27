Президент Германии распустил бундестаг

Президент Германии Штайнмайер распустил бундестаг

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг, чтобы начать подготовку к досрочным парламентским выборам, которые должны состояться 23 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу распустил нижнюю палату парламента страны, чтобы подготовить почву для внеочередных выборов 23 февраля после распада трехсторонней коалиции канцлера Олафа Шольца», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно уточняется, что после проведения досрочных выборов действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц скорее всего утратит пост главы правительства. Фаворитом предвыборной гонки является глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, чья партия опережает Социал-демократическую партию Германии более чем на 10 процентов.

20 декабря президент Германии Штайнмайер заявил, что намерен принять решение о роспуске бундестага 27 декабря. По его словам, причиной роспуска стала невозможность собрать новое правительство в рамках действующего состава парламента.