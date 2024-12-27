Приговор экс-замгубернатора российского региона вступил в силу

Приговор экс-замгубернатора Томской области Гурдину вступил в силу

Приговор бывшему заместителю губернатора Томской области Юрию Гурдину за растрату 80 миллионов рублей вступил в силу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Адвокаты Гурдина пытались обжаловать решение суда и настаивали на его невиновности, но прокурор опроверг их доводы. В результате Томский областной суд признал приговор законным и обоснованным.

9 сентября Советский районный суд Томска приговорил Гурдина к пяти годам лишения свободы. Он признан виновным по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 («Организация растраты») и части 3 статьи 327 («Использование заведомо подложного документа») УК РФ.