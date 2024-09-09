Российского экс-замгубернатора осудили на пять лет за растрату

Экс-замгубернатора Томской области Гурдина осудили на пять лет за растрату

Советский районный суд Томсква приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина за растрату 80 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Гурдин признан виновным по части 3, статьи 33, части 4 статьи 160 («Организация растраты») и части 3 статьи 327 («Использование заведомо подложного документа») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд оштрафовал экс-чиновника на 400 тысяч рублей и взыскал в счет возмещения ущерба бюджету города 79 миллионов рублей

Экс-замгубернатора растратил средства, предназначенные для создания концепции кампуса. По версии следствия, в 2020 году он поручил директору Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области Андрею Хващевскому выделить из бюджета региона 110,6 миллиона рублей для строительства студгородка. При этом реальная рыночная стоимость проекта составляла около 50 миллионов рублей.

Бывший чиновник был задержан в Анапе, где отдыхал вместе с семьей в июле 2022 года. После этого его доставили в Томск.