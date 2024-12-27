Прокуратура обжалует освобождение из СИЗО одного из членов ОПГ «Трифоновские»

Решение Приморского краевого суда, который изменил меру пресечения для одного из членов преступной группы (ОПГ) «Трифоновские» С. Матвеева, намерены обжаловать в вышестоящем суде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.
По данным ведомства, Матвеев обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов в составе ОПГ. В четверг, 26 декабря, его освободили из СИЗО и отправили под домашний арест.
В прокуратуре уточнили, что суд не обратил внимание на обвинение фигуранта в совершении тяжких и особо тяжкого преступления, внушительную сумму ущерба, а также наличие близких родственников, проживающих за рубежом.
ОПГ «Трифоновские» «обеспечивала безопасность» малого и среднего бизнеса за деньги в регионе с начала 1990-х. До момента задержания участники банды нападали на граждан в Приморье, занимались вымогательством и незаконно завладевали имуществом других людей.
Руководителем банды считается глава федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александр Ясин — его арестовали в 2022 году.