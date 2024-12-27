Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:22, 27 декабря 2024Силовые структуры

Прокуратура обжалует освобождение из СИЗО одного из членов ОПГ «Трифоновские»

Прокуратура обжалует освобождение из СИЗО члена ОПГ «Трифоновские» Матвеева
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

Решение Приморского краевого суда, который изменил меру пресечения для одного из членов преступной группы (ОПГ) «Трифоновские» С. Матвеева, намерены обжаловать в вышестоящем суде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, Матвеев обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов в составе ОПГ. В четверг, 26 декабря, его освободили из СИЗО и отправили под домашний арест.

В прокуратуре уточнили, что суд не обратил внимание на обвинение фигуранта в совершении тяжких и особо тяжкого преступления, внушительную сумму ущерба, а также наличие близких родственников, проживающих за рубежом.

ОПГ «Трифоновские» «обеспечивала безопасность» малого и среднего бизнеса за деньги в регионе с начала 1990-х. До момента задержания участники банды нападали на граждан в Приморье, занимались вымогательством и незаконно завладевали имуществом других людей.

Руководителем банды считается глава федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александр Ясин — его арестовали в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Норвежское судно отказалось спасать российских моряков с тонущего сухогруза. Решение объяснили неким запретом

      Раскрыты четыре новые схемы мошенников перед Новым годом

      Пользователи Windows остались без патчей безопасности

      Рогов рассказал о зачистке плацдарма ВСУ под Курахово

      Венгерский политолог рассказал о беспомощности Евросоюза в экономике

      Фигуранта дела о пытках в саратовской туберкулезной больнице нашли мертвым в СИЗО. Кто он и что об этом известно?

      Подозреваемого в поджоге почты россиянина заключили под стражу

      Вучич спрогнозировал скорый запуск «Северного потока»

      В аэропорту Казани вслед за Сочи приостановили полеты

      Бойцы ВСУ пожаловались на падающий боевой дух

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше