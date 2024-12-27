Прокуратура обжалует освобождение из СИЗО одного из членов ОПГ «Трифоновские»

Прокуратура обжалует освобождение из СИЗО члена ОПГ «Трифоновские» Матвеева

Решение Приморского краевого суда, который изменил меру пресечения для одного из членов преступной группы (ОПГ) «Трифоновские» С. Матвеева, намерены обжаловать в вышестоящем суде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, Матвеев обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов в составе ОПГ. В четверг, 26 декабря, его освободили из СИЗО и отправили под домашний арест.

В прокуратуре уточнили, что суд не обратил внимание на обвинение фигуранта в совершении тяжких и особо тяжкого преступления, внушительную сумму ущерба, а также наличие близких родственников, проживающих за рубежом.

ОПГ «Трифоновские» «обеспечивала безопасность» малого и среднего бизнеса за деньги в регионе с начала 1990-х. До момента задержания участники банды нападали на граждан в Приморье, занимались вымогательством и незаконно завладевали имуществом других людей.

Руководителем банды считается глава федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александр Ясин — его арестовали в 2022 году.

