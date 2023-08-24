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10:12, 24 августа 2023Силовые структуры

Завершилось расследование уголовного дела вооруженной ОПГ «Трифоновские»

В Приморье следователи завершили расследование дела по ОПГ «Трифоновские»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Приморье следователи завершили расследование уголовного дела по факту создания вооруженной организованной преступной группы (ОПГ) и участия в ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Речь идет об ОПГ «Трифоновские», которая с начала 90-х за деньги «обеспечивали безопасность» малого и среднего бизнеса в регионе. Банда продолжала свою деятельность до задержания ее участников. «Трифоновские» нападали на граждан в Приморье, занимались вымогательством и незаконно завладевали имуществом других людей.

Руководителем банды считается глава федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Александр Ясин. Его арестовали в 2022 году. За счет арестованных денег Ясина погашена налоговая задолженность на сумму 181 миллион рублей. Суд также вернул в собственность Приморского края земельные участки во Владивостоке, незаконно переданные в пользование подконтрольным Ясину организациям. На них находятся крупнейший в городе рынок и несколько торговых центров.

Сейчас материалы уголовного дела предъявлены участникам судопроизводства для ознакомления. По результатам оно будет направлено прокурору.

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