Прощание с уходящими на СВО россиянками попало на видео

В Дагестане женщины отправились на СВО, прощание с ними сняли на видео

В Махачкале сняли на видео прощание с уходящими на специальную военную операцию (СВО) женщинами. Ранее появившиеся в сети кадры опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

О решении отправиться на СВО шести женщин – фигуранток уголовных дел – стало известно 26 декабря. До этого все они находились в следственном изоляторе. Вероятно, они заключили контракты с Минобороны на этапе предварительного следствия — такая возможность недавно появилась в российском законодательстве.

На кадрах снимающая ролик женщина желает удачи получившим свободу сокамерницам. Они к этому времени уже одеты в камуфляж. «Вот так — у нас женщины тоже на СВО уходят», — прокомментировала она.

Ранее на СВО ушел признавшийся в получении взяток бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев. Он попросился в зону спецоперации на этапе судебного производства.