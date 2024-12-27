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11:55, 27 декабря 2024Россия

Прощание с уходящими на СВО россиянками попало на видео

В Дагестане женщины отправились на СВО, прощание с ними сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА»

В Махачкале сняли на видео прощание с уходящими на специальную военную операцию (СВО) женщинами. Ранее появившиеся в сети кадры опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

О решении отправиться на СВО шести женщин – фигуранток уголовных дел – стало известно 26 декабря. До этого все они находились в следственном изоляторе. Вероятно, они заключили контракты с Минобороны на этапе предварительного следствия — такая возможность недавно появилась в российском законодательстве.

На кадрах снимающая ролик женщина желает удачи получившим свободу сокамерницам. Они к этому времени уже одеты в камуфляж. «Вот так — у нас женщины тоже на СВО уходят», — прокомментировала она.

Ранее на СВО ушел признавшийся в получении взяток бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев. Он попросился в зону спецоперации на этапе судебного производства.

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