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10:47, 26 декабря 2024Россия

Шесть россиянок отправились на СВО из СИЗО

Хадулаев: шесть женщин отправились на СВО из СИЗО в Махачкале
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Шесть женщин отправились на специальную военную операцию (СВО) из следственного изолятора (СИЗО) в Махачкале. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

Общественник пояснил, что россиянки проходят по различным уголовным статьям.

Согласно новым законам, подписанным президентом России, теперь подсудимым предоставляется возможность заключить контракт с Минобороны. В прошлом это могли сделать только подследственные или осужденные.

До этого приговоренному к 18 годам за расправу над соседями жителю Краснодара разрешили уехать на спецоперацию.

В 2021 году мужчина проник во двор к соседям и расправился с пожилой парой при помощи ножа. Затем он украл их вещи, 140 тысяч рублей, а потом устроил пожар, чтобы скрыть преступление.

ЖЗЛ
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