Прославившаяся красотой наркоторговка избежала тюрьмы за три килограмма кокаина

Прозванная красоткой наркоторговка из Великобритании избежала тюрьмы

В Великобритании гламурная наркоторговка, которая прославилась в сети благодаря своей красоте, избежала тюрьмы. Об этом сообщает Daily Star.

30-летнюю Кирсти Сэнсам и ее подельника Джон Роджерса задержали на автостоянке недалеко от города Тьюксбери, графство Глостершир, 11 марта. Во время обыска полицейские обнаружили в их машине сумку с тайным отделением, в котором находилось три килограмма кокаина.

После того как фотография Сэнсам была опубликована правоохранителями, она сразу же приобрела вирусную популярность в сети. Наркоторговку прозвали «красоткой», а тысячи мужчин начали признаваться ей в любви.

Сэнсам, Роджерс и двое подельников признали вину. Их приговорили к заключению на срок от пяти до шести лет. Сэнсам дали два года условно. Кроме того, ее приговорили к обязательному лечению от наркозависимости и 100 часам общественных работ.

Ранее в Колумбии из тюрьмы неожиданно выпустили преступницу по прозвищу Кукла, которую в СМИ окрестили «гламурной киллершей». Выяснилось, что СМИ перепутали девушку с другой уголовницей по кличке Кукла и приписали ее преступления.