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07:17, 27 декабря 2024Россия

Путин допустил повторное применение «Орешника»

Путин заявил о возможном повторном применении «Орешника» ВС России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

При необходимости Российская армия может снова применить новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Глава государства напомнил о недавнем комплексном ударе ВС России по территории Украины высокоточным дальнобойным оружием. По словам Путина, если потребуется применение более мощного оружия средней дальности, то Москва его использует.

«Это не секрет, да и мы не скрываем, и я говорил, что у нас пока не много этих систем "Орешник". (...) Мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное. Оно предназначено для решения определенных задач», — допустил президент.

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Глава государства также сообщил о начале серийного производство «Орешника». По его словам, Москва планирует создать необходимое число комплексов, разместив часть из них на территории Белоруссии. «Мы действуем системно. Но мы не исключаем возможности применения сегодня, завтра, если будет такая необходимость», — отметил Путин.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение в республике «Орешника» и грамотно спланировать его применение. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко. Он также добавил, что только Лукашенко знает, сколько таких комплексов планируется поставить в Белоруссию.

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