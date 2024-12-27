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13:31, 27 декабря 2024Экономика

Расходы россиян на товары и услуги подсчитали

ВШЭ: с января по сентябрь россияне потратили на товары 44 триллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

За девять месяцев 2024 года траты россиян на товары выросли на 6,8 процента, если сравнивать с январем-сентябрем 2023 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное Высшей школой экономики (ВШЭ).

Что касается расходов на услуги, то они увеличились на 5,3 процента.

Оказалось, что на товары жители РФ израсходовали 44 триллиона рублей, на услуги — 13,9 триллиона, а на оплату обязательных платежей и взносов — 10,5 триллиона.

Ранее выяснилось, что больше всего в России граждане тратят на продовольствие, аренду жилья и выплату ипотеки.

Кроме того, оказалось, что в 2024 году россияне стали массово экономить на ремонте. Если год назад доля таких жителей составляла 24 процента, то в этом — уже 34 процента. Кроме того, пролеживается тенденция отказа населения от крупных покупок и товаров длительного пользования.

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