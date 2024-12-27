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11:54, 27 декабря 2024Россия

Раскрыт заработок проституток-мигранток в Москве

«Известия»: проститутки-мигрантки в Москве зарабатывают до 4 тысяч рублей в час
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tattoboo / Shutterstock / Fotodom  

Проститутки-мигрантки в Москве зарабатывают до 4 тысяч рублей в час. О таких гонорарах жриц любви рассказали «Известия».

Корреспондент издания пообщался с несколькими девушками во время масштабного полицейского рейда. Некоторые из секс-работниц раскрыли, почему не хотят возвращаться на родину и предпочитают оставаться в столице.

«Дома мне конец от отца, братьев», — поделилась опрошенная из Средней Азии, рассуждая, девушка также продемонстрировала характерный жест ладонью у шеи.

Журналист ознакомился на одном из популярных сервисов с анкетами проституток, который позволяет выставить фильтр для поиска услуг в определенных сегментах и районах Москвы. В столичном юго-восточном округе нашлось 36 анкет девушек азиатской внешности с ценником до 4 тысяч рублей в час (при средней цене секс-услуг на сайте от 7–10 тысяч рублей). Всего в Москве в подобном сегменте корреспондент насчитал более 500 предложений.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Челябинска организовала притон с проститутками под видом спа-салона и попала под суд.

ЖЗЛ
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