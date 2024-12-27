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15:51, 27 декабря 2024Мир

Роспуск немецкого бундестага объяснили

Политолог Топорнин объяснил политическим кризисом роспуск немецкого бундестага
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Axel Schmidt / File Photo / Reuters

Роспуск немецкого бундестага связан с политическим кризисом в стране, но не грозит серьезными последствиями, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил происходящие в стране политические процессы.

«В Германии было коалиционное правительство, которое состояло из тех партий — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Зеленых" и "Свободные демократы". У трех партий в коалиции было большинство в бундестаге, поэтому это правительство функционировало достаточно долго с момента прошедших выборов. Но в октябре случился конфликт между СДПГ и "Свободными демократами" по поводу бюджетных трат, и лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер вышел из состава коалиции», — сказал политолог.

Оставшиеся две партии потеряли большинство. Это привело к тому, что они фактически не могли руководить страной, потому что не получили бы необходимую поддержку в бундестаге. По сути, это был очередной сигнал для проведения внеочередных парламентских выборов

Николай Топорнинполитолог

По словам политолога, такой шаг полностью соответствует законодательству Германии.

«Канцлер Олаф Шольц 16 декабря провел так называемый конструктивный вотум недоверия — он поставил на голосование вопрос о доверии правительству. Поскольку большинства не было, то большинство депутатов проголосовали за вотум недоверия. Таким образом Олаф Шольц вынужден был информировать президента страны по конституционной процедуре, что правительство не имеет большинства и фактически необходимо назначать внеочередные парламентские выборы, что [президент Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер и сделал», — заключил он.

27 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг, чтобы начать подготовку к досрочным парламентским выборам, которые намечены на 23 февраля. Как пишет Reuters, действующий канцлер, вероятно, потеряет свой пост.

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