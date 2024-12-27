Роспуск немецкого бундестага объяснили

Роспуск немецкого бундестага связан с политическим кризисом в стране, но не грозит серьезными последствиями, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил происходящие в стране политические процессы.
«В Германии было коалиционное правительство, которое состояло из тех партий — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Зеленых" и "Свободные демократы". У трех партий в коалиции было большинство в бундестаге, поэтому это правительство функционировало достаточно долго с момента прошедших выборов. Но в октябре случился конфликт между СДПГ и "Свободными демократами" по поводу бюджетных трат, и лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер вышел из состава коалиции», — сказал политолог.
Оставшиеся две партии потеряли большинство. Это привело к тому, что они фактически не могли руководить страной, потому что не получили бы необходимую поддержку в бундестаге. По сути, это был очередной сигнал для проведения внеочередных парламентских выборов
По словам политолога, такой шаг полностью соответствует законодательству Германии.
«Канцлер Олаф Шольц 16 декабря провел так называемый конструктивный вотум недоверия — он поставил на голосование вопрос о доверии правительству. Поскольку большинства не было, то большинство депутатов проголосовали за вотум недоверия. Таким образом Олаф Шольц вынужден был информировать президента страны по конституционной процедуре, что правительство не имеет большинства и фактически необходимо назначать внеочередные парламентские выборы, что [президент Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер и сделал», — заключил он.
27 декабря президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг, чтобы начать подготовку к досрочным парламентским выборам, которые намечены на 23 февраля. Как пишет Reuters, действующий канцлер, вероятно, потеряет свой пост.