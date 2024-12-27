Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 27 декабря 2024Экономика

Россиянам напомнили о штрафе за украшение подъезда к Новому году

Юрист Виноградов: за украшение подъезда к Новому году может грозить штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

За украшение подъезда многоквартирного дома к Новому году может грозить штраф. Об этом россиянам напомнил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов, передает RT.

По его словам, праздничный декор может нарушать правила пожарной безопасности. При возникновении возгорания из-за неправильного использования украшений виновника призовут к административной или уголовной ответственности. «Украшения, особенно электрические гирлянды, должны быть сертифицированными и установленными таким образом, чтобы минимизировать риск возникновения пожара», — объяснил эксперт.

Кроме того, украшение подъезда может считаться нарушением прав соседей, если декор мешает другим жителя — например, загораживает проход или создает шум. Недовольные жильцы могут пожаловаться в управляющую компанию (УК) с требованием устранить нарушение. Если установка украшений повредит общедомовое имущество, виновный будет вынужден компенсировать ущерб. Виноградов посоветовал перед установкой декора согласовать действия с УК и соседями.

Ранее россиянам напомнили о штрафе, который может грозить за незаконную вырубку елей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Грозного во время посадки Embraer 190

      На видео попал момент ДТП с Genesis мастера спорта в Санкт-Петербурге

      Отказ Загитовой в многомиллионном гранте на шоу объяснили

      На Западе захотели заставить Украину экономить дальнобойные ракеты

      Медик назвал одну поразившую его деталь после спасения выживавшего в окружении бойца в СВО

      Россиянам дали советы по утилизации новогодних елок

      Премьер Грузии рассказал о государственном финансировании оппозиции

      Экс-супруга отобрала недвижимость у экс-вратаря сборной РФ и оставила его в съемном жилье

      Польша и Еврокомиссия собрались ударить по российскому газу

      Пьяный россиянин угрожал казнью бортпроводникам на рейсе в Таиланд и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше