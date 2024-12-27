Россиянам напомнили о штрафе за украшение подъезда к Новому году

Юрист Виноградов: за украшение подъезда к Новому году может грозить штраф

За украшение подъезда многоквартирного дома к Новому году может грозить штраф. Об этом россиянам напомнил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов, передает RT.

По его словам, праздничный декор может нарушать правила пожарной безопасности. При возникновении возгорания из-за неправильного использования украшений виновника призовут к административной или уголовной ответственности. «Украшения, особенно электрические гирлянды, должны быть сертифицированными и установленными таким образом, чтобы минимизировать риск возникновения пожара», — объяснил эксперт.

Кроме того, украшение подъезда может считаться нарушением прав соседей, если декор мешает другим жителя — например, загораживает проход или создает шум. Недовольные жильцы могут пожаловаться в управляющую компанию (УК) с требованием устранить нарушение. Если установка украшений повредит общедомовое имущество, виновный будет вынужден компенсировать ущерб. Виноградов посоветовал перед установкой декора согласовать действия с УК и соседями.

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