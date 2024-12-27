Россиянам назвали способы пожаловаться на неубранный на праздниках мусор

Депутат Разворотнева: жаловаться на неубранный мусор необходимо в муниципалитет

В новогодние праздники формируется гораздо больше мусора, который жилищно-коммунальные службы не всегда успевают вовремя вывозить. О том, кому жаловаться на невывезенный мусор, Общественной службе новостей (ОСН) рассказала зампред Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева.

В первую очередь за графиком вывоза мусора должна следить управляющая компания, напомнила эксперт. Если граждане видят, что мусор не убирают, они могут обратиться в жилищную инспекцию. Если это не помогает, придется подать жалобу в местный муниципалитет и прокуратуру. Вместе с подачей заявления рекомендуется прикладывать доказательства того, что коммунальные службы нарушают регламент.

Светлана Разворотнева подчеркнула, что в новогодние праздники службы ЖКХ не имеют сверхзагруженности, более того, они работают в обычном, а иногда и в более облегченном режиме.

Ранее жители Свердловской области пожаловались на горы мусора, скопившиеся за месяц отсутствия коммунальщиков. Без вывоза отходов остались дворы Новоуральска, Кировграда, Невьянска, Полевского, Ревды и Верхнего Тагила.